Stiri pe aceeasi tema

- Fosta prima doamna a SUA, Melania Trump, a anunțat „cu profunda tristețe” moartea mamei sale, Amalija Knavs, la varsta de 78 de ani, noteaza BBC.„Amalija Knavs a fost o femeie puternica care s-a purtat intotdeauna cu grație, caldura și demnitate”, a spus ea. Cauza morții nu a fost dezvaluita…

- Doliu in sportul romanesc, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 85 de ani, Emil Barbu "Macldquo; Popescu, fost presedinte timp de 30 de ani al clubului Sportul Studentesc. Nascut la Fetesti, a absolvit in 1964 Scoala Tehnica Postliceala de Arhitectura din Bucuresti si in 1970 Institutul de Arhitectura…

- Durere uriașa pentru familia celebrului sportiv, cu doar cateva zile inainte de Craciun. Mama lui Adrian Mutu a murit. Anunțul devastator a fost facut chiar de sora acestuia, printr-un mesaj publicat in mediul online. Care a fost cauza decesului. Mama lui Adrian Mutu a murit Cu doar cateva zile inainte…

- Maryanne Trump Barry, sora mai mare a fostului presedinte Donald Trump si fosta judecatoare federala, a murit la varsta de 86 de ani, la locuinta sa din Manhattan. Aceasta a fost gasita fara suflare luni dimineata devreme, in jurul orei locale 4.00, relateaza, pe surse, ABC News, citat de observatornews.ro…

- Donald Trump este in doliu in aceste momente! Sora fostului președinte american s-a stins din viața la varsta de 86 de ani. Maryanne Trump Barry a lasat in spate o familie devastata de durere.

- Doliu in familia lui Donald Trump! Sora mai mare a fostului președinte a muritMaryanne Trump Barry, sora mai mare a fostului președinte SUA, Donald Trump, a murit la varsta de 86 de ani, a anunțat presa americana, citata de BBC, anunța Mediafax. Maryanne Trump Barry a fost gasita moarta luni…

- Fostul președinte Donald Trump are mari probleme cu justiția in aceasta perioada. Din pacate, a mai venit inca una, și anume, sora fostului președinte a murit, iar acum Donald Trump este in doliu.

- Problemele continua in viața lui Eric de Oliviera! El și familia lui sunt in doliu, dupa ce sora acestuia a murit. Fostul fotbalist a suferit din cauza problemelor de sanatate, iar acum se pare ca se confrunta cu o noua situație dificila. Anunțul tragic a fost facut chiar de el, in urma cu puțin timp.