DOLIU în familia Gabrielei Firea. Un membru important a încetat din viață Anunțul a fost facut chiar de ea, pe pagina personala de facebook. Se pare ca bunicul din partea mamei sale a incetat din viata, la varsta de 97 de ani. "Prima duminica fara bunicul Gheorghe, tatal mamei noastre. A luptat in razboi, s-a intors ranit, a crescut copii si nepoti, a iubit lumea si viata...avea o caligrafie impecabila, canta la mai multe instrumenre, era sufletul petrecerilor. A plecat spre o lume mai linistita, la 97 de ani. Cu o zi inainte, a cantat.... drum lin spre locul fara durere si suspin", a scris Gabriela Firea pe contul de Facebook. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

