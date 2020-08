Stiri pe aceeasi tema

- Joe Ruby, creator al serialului animat „Scooby-Doo”, a murit la varsta de 87 de ani. Acesta s-a stins din viața in casa lui din Los Angeles. Ruby a fost nominalizat de patru ori la premiile Daytime Emmy. Impreuna cu Ken Spears au creat serialul „Scooby-Doo, Where Are You!”, care a debutat la CBS in…

- Ruby, de patru ori nominalizat la premiile Daytime Emmy, a murit pe 26 august in casa lui din Los Angeles, a anuntat unul dintre nepotii lui.Joe Ruby l-a intalnit pe Ken Spears cand amandoi erau monteuri de sunet, apoi au facut parte din echipa de scenaristi a companiei Hanna-Barbera si au…

- Producatorul si scenaristul Joe Ruby, creatorul serialului de animatie ''Scooby-Doo'' alaturi de Ken Spears, a decedat miercuri din cauze naturale in orasul Westlake Village, California, la varsta de 87 de ani, informeaza site-ul revistei Variety. Printre serialele create de Ruby si…

- Joe Ruby l-a intalnit pe Ken Spears cand amandoi erau monteuri de sunet, apoi au facut parte din echipa de scenaristi a companiei Hanna-Barbera si au creat serialul „Scooby-Doo, Where Are You!", care a debutat la CBS in septembrie 1969. Dintre primele 25 de episoade, el a scris si editat mai putin patru. …

