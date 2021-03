Stiri pe aceeasi tema

- Ultima eliminata din celebra competiție ”Survivor Romania” difuzata de Kanal D, a fost Amna. Odata intoarsa in țara din Republica Dominicana, vedeta a avut probleme de sanatate care au necesitat urgent consultarea unui medic. Amna, dupa eliminarea de la Survivor, cu probleme de sanatate Deși susținuta…

- Serena Williams (39 de ani, 11 WTA) s-a retras din semifinala turneului Yara Valley Classic de la Melbourne, unde trebuia sa o infrunte pe Ashleigh Barty (24 de ani), liderul din clasamentul WTA. Americanca avusese prestații solide la unul dintre cele trei turnee pregatitoare care se disputa saptamana…

- What's Up se confrunta cu probleme serioase de sanatate. Vestea a fost data chiar de el, pe rețelele sociale, acolo unde a impartașit cu fanii momentele delicate prin care trece. De asemenea, artistul a dezvaluit și ce se va intampla cu el in urmatoarele zile.

- Durere fara margini intr-o familie de bistrițeni. La doar 42 de ani, Radu a parasit lumea celor vii, fiind rapus de COVID. Acesta nu ar fi avut alte probleme de sanatate care sa se fi agravat in urma infectarii. E a doua victima tanara a acestui virus, in nicio luna de zile. ”Ne exprimam regretul si…

- Probleme la platforma de programare online pentru vaccinare anti-COVID Foto: gov.ro. Platforma de programare online în vederea vaccinarii categoriilor de persoane incluse în cea de-a doua etapa a avut ceva probleme în cursul dupa-amiezii, dar STS a anuntat ulterior ca s-au…

- Gina Pistol și Smiley vor deveni parinți de fetița in mai puțin de 3 luni. Este primul copil pentru superba prezentatoare, care așteapta cu nerabdare sa-și stranga fiica la piept. Recent, in mediul online, Gina a povestit cu ce probleme se confrunta in sarcina. Ea a marturisit ca sufera de... The post…

- O romanca stabilita in Austria a traiește o experiența traumatizanta de o luna incoace. Dupa o efectuare incorecta a testului Covid-19, femeia a ramas cu o rana nazala care pare ca nu are leac, astfel ca femeia are dureri și sangerari zilnice. Pentru tot chinul suportat, victima este decisa sa dea in…