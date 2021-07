Doinița Oancea iubește din nou! Prima imagine cu actrița și cu noul ei iubit In aprilie 2021, Doinița Oancea (37 de ani) a dezvaluit ca ea și logodnicul ei, Adrian Calin, s-au desparțit. Au format un cuplu timp de 5 ani și jumatate și erau logodiți din vara anului 2019. „[Cererea in casatorie] s-a intamplat la Roma, de ziua mea. Nu ma așteptam sa se intample atunci. Nu imi venea sa cred. O sa ne și casatorim la un moment dat. Ne cunoaștem de foarte mulți ani și suntem impreuna de cinci. Dupa vreo doi ani am inceput sa cred ca el este ok și ca putem avea o relație. Este o viața normala de cuplu. Locuim impreuna. Ne este bine. El este pictor, dar mai face și altele pe langa”,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mario Fresh (21 de ani) și Alexia Eram (20 de ani), fiica Andreei Esca (48 de ani), formeaza un cuplu din anul 2016. Alexia și Mario s-au cunoscut in vara anului 2015, la aniversarea ei. „A venit sa cante la ziua mea. (…) Mie imi placea de el dinainte sa fim impreuna. Dupa ne-am imprietenit pe 20 și…

- Alexia Eram și Mario Fresh formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din Romania. Ei au recunoscut acum, la aproximativ cinci ani de relație, ca au fost la un pas de desparțire. Au trecut insa peste acea perioada și au ramas impreuna.„Da, e adevarat”, a spus Alexia Eram cand a fost intrebata daca…

- Alexia Eram (20 de ani), fiica Andreei Esca (48 de ani) și a soțului ei, arhitectul Alexandre Eram (51 de ani), a fost recent ținta mai multor comentarii rautacioase pe Instagram, dupa ce a publicat trei fotografii intr-o ipostaza care, spun urmaritorii ei, nu a „flatat-o”. Alexia Eram, ținta comentariilor…

- Mario Fresh și Alexia Eram se completeaza de minune! El cu munca, iar ea il supravegheaza ”cu grija”. Artistul nu se da in laturi de la nimic, mai ales cand vine vorba de bolidul de lux de zeci de mii de euro. Iata cum i-au surprins paparazzi Spynews.ro pe cei doi indragostiți!

- Alexia Eram este tare incantata de prezența socrilor ei, fapt ce se vede pe imaginile surprinse de paparazzii Spynews. Fata este numai un zambet cand se afla in prezența parinților lui Mario Fresh și pare ca cei ce i-au dat viața tanarului au o relație nemaipomenita cu viitoarea lor nora, Alexia. Mario…

- Mario Fresh, in varsta de 22 de ani si Alexia, in varsta de 20 de ani, formeaza de mai mulți ani un cuplu și se ințeleg mai bine ca niciodata. Recent, cei doi s-au fotografiat impreuna in pat și au publicat totul pe Instagram. Mai mult, artistul a facut și o dezvaluire, din relația lui cu fiica Andreei…

- In cei peste 4 ani de relație, Alexia Eram a avut grija sa-l antreneze bine pe Mario Fresh. Acum, cantarețul pare a fi fotograful profesionist de care iubita lui are nevoie atunci cand iese in oraș. Daca nu ii iese cu muzica, se poate reprofila oricand. Din imaginile surprinse de paparazzi Spynews.ro…

- Recent, actrița Doinița Oancea (37 de ani) a dezvaluit ca ea și logodnicul ei, Adrian Calin, s-au desparțit. Au format un cuplu timp de 5 ani și erau logodiți din vara anului 2019. „S-a intamplat la Roma, de ziua mea. Nu ma așteptam sa se intample atunci. Nu imi venea sa cred. O sa ne și casatorim la…