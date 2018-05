Stiri pe aceeasi tema

- Lumea se schimba, iar modul in care se schimba priveste si statele mai mari, si statele mai mici, ba chiar si statele cu pretentii de superputere si mare putere. Nimeni nu este scutit, nici Republica Moldova, nici Romania, nici Rusia. Ba nici macar SUA, odata ce, la un anumit punct, ea ar putea realiza…

- La un an de la lansarea primului film in cinematografele din Romania (”On Body and Soul / Despre trup și suflet”, r. Ildiko Enyedi), Bad Unicorn revine la TIFF 2018 cu 4 filme. In avanpremiera in Romania, publicul TIFF va avea ocazia de a vedea ”Dovlatov”, cel mai nou film al lui Alexey German…

- Autor: Adrian SEVERIN Articolul meu „Securitatea este indivizibila” a nascut reacții (din fericire toate civilizate) atat in tabara proamericana, cat și in cea prorusa. Cei dintai vad in orice critica adusa felului in care SUA iși trateaza partenerul roman sau a celui in care Romania iși gestioneaza…

- Dupa o prima repriza pe care am controlat-o (15-12), rusoaicele au inceput mult mai bine partea secunda si au reusit sa intoarca rezultatul. Totusi, pe final, fetele noastre si-au pastrat taria de caracter si au revenit la conducere. S-a terminat 26-25, cu un ultim atac ratat al rusoaicelor. Celele…

- CSM Bucuresti a fost un fel de sperietoare pentru Rostov Don in ultimii ani, reusind sa o elimine in ultimele doua sezoane ale Ligii Campionilor cu victorii obtinute in Rusia. Reprezentanta Romaniei nu ii mai da insa fiori campioanei Rusiei, inaintea confruntarii de sambata (ora 15:00), intr-un…

- Cel mai mare dezastru nuclear de pe teritoriul Rusiei a avut loc pe 29 septembrie 1957, in apropierea orașului Oziorsk. Totul a inceput cu o defecțiune a sistemului de racire intr-un rezervor care conținea lichid radioactiv, la o facilitate care producea plutoniu intr-un oraș inchis, aflat la 1.800…

- Guvernul a parafat, cu ”batista pe tambal” vanzarea gazelor romanesti din Marea Neagra catre firme din Ungaria. In acelasi timp, intalnirile dintre Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si omologul lui maghiar, Peter Szijjarto au beneficiat din plin de publicitatea mass-media, subiectul central…