Doi tineri fără permis, trași pe dreapta de polițiștii din Dej Vineri, in jurul orei 10, polițișii Secției 5 Poliție Rurala Dej au oprit pentru control autoturismul condus de un barbat de 33 de ani, din comuna Recea-Cristur, care se deplasa pe DJ109A, in localitatea Recea-Cristur, fara a deține permis de conducere. Verificarile derulate au condus la stabilirea faptului ca autoturismul i-ar fi fost incredințat de un tanar de 19 ani, din aceeași comuna. Cercetarile continua sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere a unui vehicul fara permis de conducere și incredințarea unui autovehicul pentru a fi condus unei persoane fara permis de conducere, fapte… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

