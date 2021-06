Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| Trei tineri din Alba, CERCETAȚI pentru lovire sau alte violențe, dupa ce ar fi BATUT un barbat, in urma unei șicanari in trafic Urmare apariției in spațiul public a unor informații și imagini privind un barbat care ar fi fost agresat, in seara zilei de 26 iunie 2021, in orașul Ocna Mureș, Compartimentul…

- In noaptea de 26 spre 27 iunie 2021, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Ocna Mureș au intervenit, pe o strada din oraș, unde a fost semnalata a agresiune. La locul incidentului a fost identificat in barbat de 34 de ani, din municipiul Cluj Napoca, care a reclamat faptul ca a fost lovit de 3…

- Un barbat din Ocna Mureș, care actualmente lucreaza și locuiește in Cluj Napoca, s-a reintors acasa pentru a cinsti memoria tatalui sau decedat in urma cu o saptamana. Acesta dorea sa organizeze o slujba religioasa de parastas in amintirea celui ce i-a fost parinte. „Doresc sa fac public atacul premeditat…

- Ieri, 17 iunie 2021, politistii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud, au efectuat 8 perchezitii, toate in județul Alba, la o stație de carburanți și la domiciliile a 6 persoane, angajați ai…

- In urma perchezițiilor care au avut loc joi, 17 iunie 2021, la persoane banuite de furt, au fost indisponibilizata cantitatea de 500 de litri de combustibil. Cele 6 persoane, conduse la sediul poliției, au fost reținute și vor fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud, pentru dispunerea…

- In perioada 24 – 30 mai 2021, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au desfasurat, pe raza intregului județ, o actiune pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accident și depistarea conducatorilor auto care nu respecta regulile de circulație. Au…

- Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș este abilitat sa transmita urmatoarele: “Urmare a comunicarii de catre Tribunalul Argeș a mandatelor de arestare preventiva, prin care s-a dispus arestarea preventiva a doi agenți de poliție, precizam urmatoarele:…