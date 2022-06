Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul nationalei de fotbal Under 19 a Romaniei (jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2003), Adrian Vasai, si-a cristalizat lotul de jucatori cu care va participa la turneul final al Campionatului European 2022, competitie care va avea loc, in perioada 18 iunie - 1 iulie, in Slovacia. Dupa stagiul…

- Romania va debuta azi in Liga Națiunilor, cu Muntenegru, iar selecționerul Edi Iordanescu a ales o lista de 23 de jucatori care sa fie in lotul pentru aceasta partida. Muntenegru - Romania, in prima etapa din Liga Națiunilor, se joaca azi. Partida este programata de la 21:45 și poate fi urmarita in…

- Selecționerul reprezentativei U19 a Romaniei, Adrian Vasai (57 de ani), a convocat de principiu 27 de fotbaliști pentru Campionatul European din aceasta vara. Dintre aceștia, 20 vor ramane pe lista finala pentru turneul final din Slovacia. Intre 18 iunie și 1 iulie, „tricolorii” U19 vor participa la…

- Selectionerul Florin Bratu a anunțat, marti, 24 mai, lotul pentru acțiunea reprezentativei U21 a Romaniei din aceasta luna. Naționala U21, care pregatește participarea la EURO 2023, competiție pe care Romania o gazduiește alaturi de Georgia, are programate doua partide de pregatire: 3 iunie: Georgia…

- FRF a anunțat lotul convocat de selecționerul Florin Bratu (42 de ani) pentru meciurile reprezentativei U21 a Romaniei din iunie, cu Georgia și Slovacia, ambele de natura amicala. „Tricolorii” U21 vor disputa doua partide amicale in iunie, scopul fiind pregatirea naționalei pentru Campionatul European…

- Naționala de rugby juniori U18 a Romaniei va efectua un stagiu de pregatire și selecție, intre 15-20 mai la Barlad. Toți sportivii convocați au fost vazuți de catre Marius Tincu, directorul tehnic al Federației Romane de Rugby, in vizitele pe care le-a facut la cluburile din țara in timpul pandemiei…

- Romania va participa la Campionatul European de futsal sub 19 ani, de la Jaen (Spania) in toamna gratie si unei contributii importante de pe Bega. Echipa antrenata de Robert Lupu a invins ieri in meciul decisiv formatia similara a Slovaciei, scor 4-0, iar doua dintre reusitele „tricolorilor” au purtat…

- Selecționerul naționalei de fotbal a Greciei, Gustavo Poyet (54 de ani), a convocat 26 de jucatori pentru meciurile amicale cu Romania (25 martie) și cu Muntenegru (28 martie). Ca și Edi Iordanescu, fostul internațional uruguayan se afla la prima acțiune pe banca reprezentativei elene. Pe 25 martie,…