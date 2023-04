Stiri pe aceeasi tema

- Tupeu maxim pentru un tanar de 25 de ani, in centrul Timișoarei. El a furat rucsacul unei femei care statea la o terasa, iar apoi a incercat sa fuga. Doi tineri care treceau prin zona l-au vazut și au reușit sa il prinda. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

- Incident violent, in noaptea de miercuri spre joi, in apropierea Pieței Victoriei din Timișoara. Un barbat de 37 de ani a fost ranit dupa ce a fost injunghiat in cap de un altul. Cei implicați nu se cunoșteau, iar scandalul a izbucnit din senin și a degenerat.

- Incident incredibil, in chiar centrul Timișoarei. Miercuri dimineața, in jurul orei 9, un cuplu a intrat cu mașina cu numarul de inmatriculare intr-un județ din sud-vestul țarii, intr-o parcare subterana din centrul Timișoarei. Potrivit jurnaliștilor de la Ziua de Vest, cei doi nu au stat mai mult de…

- Schela metalica ridicata in Piața Operei cu prilejul inaugurarii Capitalei Europene a Culturii, pompos denumita „Pepiniera – 1.306 plante pentru Timișoara” și un spațiu de promenada „pe verticala” prin centrul Timișoarei, urma sa fie decorata, conform promisiunilor, cu nu mai puțin de „1.306 arbori,…

- Un tanar in varsta de 25 de ani a fost arestat preventiv pentru furt din autovehicule. La data de 9 martie 2023, in urma investigațiilor efectuate polițiștii Secției 2 Timișoara au depistat un tanar de 25 de ani,recidivist, banuit de comiterea infracțiunii de furt. In fapt, la data de 20 februarie…

- Producatorul turc Bozankaya vine cu o serie de clarificari dupa ce primul tramvai turcesc adus la Timișoara a luat foc miercuri seara in fața Palatului Administrativ din Timișoara. Aceștia spun ca vor face „investigații amanunțite” pentru a depista cauzele care au dus la producerea incidentului.

- Accident cumplit noaptea trecuta in Timișoara. Doi tineri și-au pierdut viata, iar alți doi au fost grav raniți dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit violent de o mașina de intervenție a STPT in Pasajul Michelangelo. Accidentul s-a produs puțin dupa ora 1.00. O mașina condusa de un tanar de…

- Polițiștii locali din Timișoara care patrulau zona centrala a orașului in noaptea de luni spre marți au observat, puțin dupa miezul nopții, un moped care se deplasa prin Piața Victoriei, dinspre Opera spre Catedrala Mitropolitana. „Polițiștii locali au trecut la oprirea regulamentara a acestuia, aflandu-se…