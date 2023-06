Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Sibiu a transmis, vineri dimineața, ca in urma verificarilor efectuate de catre polițiștii rutieri a rezulat ca, in momentul producerii accidentului, autoutilitara care a provocat accidentul de pe breteaua care asigura legatura intre A1 și DN 7 era condusa de un tanar in varsta de 22 de ani,…

- Accident mortal cu motocicleta, marți, in localitatea Brad din județul Hunedoara. Doua persoane aflate pe o motocicleta au murit dupa ce s-au izbit de un buldoexcavator, care nu a acordat prioritate de trecere.

- Sapte oameni au murit intr-un accident horror produs pe o autostrada din zona orasului Bad Langensalza, in Germania. Cinci dintre victime erau prieteni si au murit intr-o masina care a luat foc dupa impact.