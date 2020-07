Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu la o casa in localitatea Iohanisfeld, judetul Timis.La ora 04.46,Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu la o casa, in localitatea Iohanisfeld.La locul interventiei s au deplasat 2 autospeciale de stingere, o autospeciala de lucru…

- Un barbat in varsta de 74 ani s-a ales cu arsuri pe corp in urma unui incendiu izbucnit, miercuri dupa-amiaza, in locuinta proprie din localitatea Dipsa, arata datele comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud.La locul solicitarii au intervenit pompieri de la detasamentul…

- Pompierii militari craioveni au acționat ieri dupa amiaza pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuința din municipiu pe str. Drumul Jiului. Incendiul se manifesta cu violența la doua anexe gospodarești și un autoturism, propagandu-se la alte trei propietați invecinate. Pentru stigerea acestuia…

- Un incendiu izbucnit la o locuința in localitatea Calimanești a fost lichidat de pompierii militari de la Punctul de Lucru Sovata, de la Detașamentul Targu Mureș, și pompierii de la Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența Sangeorgiu de Padure. Incendiul s-a manifestat pe o suprafața de aproximativ…

- O femeie in varsta de 83 de ani a murit, marti, intr-un incendiu care i-a cuprins locuinta, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt.Pompierii au intervenit in satul Oantu, comuna Pangarati, in urma unui apel la 112 care anunta ca o casa a luat foc, potrivit agerpres.ro.…

- O femeie in varsta de 83 de ani a murit, marti, intr-un incendiu care i-a cuprins locuinta, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, conform Agerpres.Pompierii au intervenit in satul Oantu, comuna Pangarati, in urma unui apel la 112 care anunta ca o casa a luat foc."Pompierii…

- pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta (ISU) au stins, dupa aproape 15 ore de interventii, incendiul aparut la o ferma agricola din zona satului tulcean Jurilovca, a anuntat purtatorul de cuvant al institutiei, Nicolae Botezatu.Focul a fost semnalat duminica seara, in jurul…

- Incendiul a izbucnit la etajul 7 al Spitalului Județean de Urgența „Mavromati", secția ortopedie. La sosirea forțelor de intervenție s-a constatat ca in baia folosita de personalul medical era foarte mult fum provenit de la un ventilator care s-a supraincalzit. Pompierii au evacuat fumul prin…