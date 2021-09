Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii a doua persoane disparute de la domiciliu. Este vorba despre o femeie, in varsta de 49 de ani, disparuta de pe raza localitații Sinpetru Mic. In data de 30 septembrie, in jurul orei 08:00, Boronea Florica a…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 15 ani, disparuta din localitatea Obad, județul Timiș. Azi, 8 septembrie, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la dispariția unei minore de 15 ani. In data de 7 septembrie,…

- Anchete ale polițiștilor timișeni de la investigații criminale. Oamenii legii incearca sa gaseasca doi barbați, de 35 și 40 de ani, care au plecat de acasa și nu s-au mai intors. Cei care pot oferi informații despre ei sunt rugați sa se adreseze polițiștilor.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari in vederea depistarii celor doi barbați disparuți. Primul se numește Ion Dindiri și are 40 de ani. Duminica, 22 august, el a plecat din Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Barbatul are inaltimea 1,78 cm, par brunet grizonat…

- Doi timișeni sunt cautați de familii și poliție dupa ce nu s-au mai intors acasa, iar apropiații nu au mai reușit sa ia legatura cu ei. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari in vederea depistarii celor doi barbați disparuți. Primul se numește Ion Dindiri și are 40 de ani. Duminica,…

- Nicolae David, un pensionar in varsta de 81 de ani, a plecat sambata de acasa, in jurul orei 19, și nu a mai revenit, motiv pentru care familia sa a anunțat poliția. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza acum verificari pentru a-l gasi pe batranul disparut din Timișoara. Barbatul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari pentru a gasi o fata de 13 ani, disparuta din comuna Giroc. In data de 6 iulie, Dragomir Iulia a plecat de la domiciliul sau, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.55 m,43 kg, par șaten. Imbracaminte: pantaloni scurți…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari pentru a gasi o fata de 13 ani, disparuta din comuna Giroc. In data de 6 iulie, Dragomir Iulia a plecat de la domiciliul sau, iar pana in prezent nu a mai revenit. Tanara are 1.55 m inalțime, 43 kg și par șaten. In momentul dispariției…