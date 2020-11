Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Coreea de Sud a anuntat luni ca au fost arestati doi cetateni straini sub acuzatia ca au lipit afise de amenintare pe cladirea Ambasadei Frantei la Seul, relateaza Yonhap, potrivit AGERPRES.Cei doi tineri de 25 de ani, a caror cetatenie nu a fost dezvaluita, sunt acuzati ca au…

- Este alerta cu bomba la Curtea de Apel București, dupa ce o persoana a sunat, miercuri, la 112 și a anunțat ca in cladire este un dispozitiv cu potențial exploziv. Cladirea a fost evacuata și traficul restricționat, informeaza Mediafax.Potrivit Poliției Capitalei, in jurul orei 13. 30, prin…

- Un barbat aflat in carantina in Coreea de Sud, din cauza pandemiei de coronavirus, a scapat dupa ce a sapat o groapa pe sub un zid de la o unitate guvernamentala din Seul, au anunțat, miercuri, autoritaților sanitare din țara asiatica, citate de CNN. Oficialul din domeniul sanitar Son Young-rae a declarat…

- Donald Trump a atras joi reacții dure chiar și în tabara sa republicana, dupa ce a refuzat sa promita un transfer pașnic de putere daca rivalul sau Joe Biden ar câștiga la alegerile prezidențiale din SUA din 3 noiembrie, unii comparându-l cu un dictator, potrivit AFP.Aliat…

- Politia din Belarus a retinut aproximativ 20 de jurnalisti care se pregateau sa relateze joi de la un protest in centrul capitalei Minsk si le a confiscat telefoanele si actele de identitate, relateaza Reuters, conform Agerpres.Ulterior, Ministerul de Interne a anuntat ca jurnalistii au fost condusi…

- Președintele Aleksandr Lukașenko a declanșat Jihadul in Minsk. Doi membri ai Opoziției din Belarus au fost arestați luni dimineața, noteaza presa internaționala. Cei doi erau implicați in demersurile care urmareau realizarea unei tranziții politice dupa scrutinul contestat din 9 august, noteaza paranteze.md.…

- Cresterea numarului de cazuri de coronavirus pe teritoriul Coreei de Sud a fortat sute de scoli sa-si inchida portile luni, ziua cu cel mai mare numar de unitati de invatamant inchise de la redeschiderea din luna iunie, informeaza agentia Yonhap.Un numar total de 1.845 de scoli si-au sistat…