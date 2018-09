Stiri pe aceeasi tema

- In urma actiunii de amploare, politistii au depistat mai multi soferi care circulau fara asigurare obligatorie, fara inspectie tehnica, dar si care au consumat alcool. Unul dintre ei a fost depistat la volanul unui autoturism cu o concentratie de peste 0,4 mg/l alcool pur in aerul expirat, limita de…

- La data de 17 august 2018, in jurul orei 06.45, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos l-au depistat pe un barbat de 56 de ani, din comuna Vintul de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe DN7 , fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Politistii constanteni au intocmit mai multe dosare penale conducatorilor auto depistati cu nereguli la volan.Astfel, la data de 10 iulie, politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, in varsta de 31 de ani, care a condus un autoturism pe raza localitatii Istria, fiind sub…

- Șoferii din județ prinși bauți la volan in weekend, sunt cercetați de polițiști pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului. Politistii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Aiud, in timp ce actionau sambata, 30 iunie a.c., pe raza localitații Rimetea din județul Alba, au depistat un…

- In weekendul care tocmai a trecut, politistii Sectiei 2 Gara au depistat pe strada Silvestru un tanar de 30 de ani care se afla la volanul unui autoturism, cu toate ca bause alcool. Acesta a fost transportat la spital, unde i-au fost recoltate probe de sange, si i-a fost deschis dosar penal pentru conducere…

- Potrivit Politiei Romane, in perioada 18 – 24 iunie, 68 de soferi care circulau cu viteze de peste 180 de kilometri la ora pe autostrazi au fost depistati de politisti, zece dintre ei fiind inregistrati de aparatul radar conducand cu peste 200 de kilometri la ora. Cea mai mare viteza, 223…

- In data de 25 iunie 2018, politistii din cadrul Sectiei 7 Rurala Crucea au depistat un barbat, in varsta de 24 de ani, din localitatea Gradina, judetul Constanta, care a condus un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Totodata, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie au depistat un barbat,…

- Șoferi din Alba și Deva, prinși bauți la volan pe drumurile din județ. Sunt cercetați de polițiștii pentru conducere sub influența alcoolului. La data de 7 iunie a.c., in jurul orei 20.50, politistii din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 55 de ani, din municipiul Deva, in timp ce conducea un…