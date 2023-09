Stiri pe aceeasi tema

- Deși fenomenul consumului de droguri e scapat de sub control, autoritațile ascund adevarul, testand mai puțini șoferi, acuza sindicaliștii din Poliție. Aceștia reclama grave probleme privind dotarea agenților cu aparate pentru depistarea substanțelor psihoactive. Citește și: Barbat prins sub tractor,…

- Peste 300 de soferi au fost identificati, de la inceputul anului, de politistii harghiteni dupa ce s-au urcat bauti la volan, in vreme ce 11 se aflau sub influenta drogurilor, a informat IPJ Harghita. Potrivit sursei citate, in cazul celor 11 conducatori auto depistati sub influenta substantelor psihoactive…

- Invocarea oțetului de unii șoferi atunci cand sunt prinși bauți la volan este imposibila punct de vedere chimic, deoarece acesta nu este un alcool, ci un acid provenit din fermentația alcoolului. Cu toate acestea, mulți cred ca pot pacali etilotestul.

- Doi barbați s-au ales, duminica, cu dosare penale dupa ce au condus bauți pe șoselele din Dambovița. Unul a fost oprit de polițiști pe raza comunei Pietrari, iar celalalt la Vișina. “La data de 13 august, in jurul orei 16.45, polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurala Voinești au depistat pe…

- In perioada 28 – 30 iulie 2023, pe raza județului Suceava sunt organizate mai multe evenimente sociale cu prezența unui numar sporit de persoane. In plus, in aceasta perioada se inregistreaza și valori sporite de trafic in zonele turistice, in municipiul Suceava dar și ca urmare a intoarcerii acasa…

- Polițiștii clujeni de la Rutiera au organizat controale in trafic in contextul desfașurarii festivalului Electric Castle pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool și droguri la volan.

- La data de 14 iulie a.c., in jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Mizil in timp ce desfașurau activitați de supraveghere și control in oraș, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar in varsta de 20 de ani. Intrucat conducatorul auto din orașul Mizil manifesta un…

- De a lungul zilei de ieri, 9 iulie, politistii au intervenit la peste 3.400 de solicitari ale cetatenilor, fiind sesizate peste 900 de infractiuni. La data de 9 iulie, politistii au actionat, la nivel national, pentru a preveni faptele antisociale, organizand 364 de actiuni si au intervenit la 3.417…