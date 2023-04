Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri l-au prins și imobilizat pe un barbat care a incercat sa fuga cu rucsacul unei femei in centrul Timișoarei. Talharul a fost predat autoritaților și reținut in vederea introducerii in arest preventiv. Incidentul a avut loc in Piața Huniade, din Timișoara, in jurul orei 19. Barbatul in cauza…

- Noul parteneriat pune laolalta know how ul si expertiza Grupului MedLife si excelenta echipelor medicale din cadrul Nord ndash; Grupul Medical Provita, supraspecializate in chirurgie de inalta performanta. Dincolo de tehnologia performanta si complexitatea facilitatilor de diagnostic si tratament, acest…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) va oferi in acest an, ca și in precedenții, un amplu program de sprijin, format din sesiuni de pregatire pentru examenul de bacalaureat, webinare de dezvoltare personala și consiliere individuala in cariera, destinat elevilor din intreaga țara. UVT vine in sprijinul…

- REȘIȚA – Incepand de luna aceasta, pacienții Staționarului II al Spitalului Județean de Urgența din Reșița beneficiaza de investigații medicale complexe, realizate cu un ecograf nou și performant achiziționat de catre Consiliul Județean Caraș-Severin! Potrivit administrației județene, sistemul ecografic…

- Un roman vrea sa caștige titlul de cel mai frumos barbat din Spania. Tanarul, in varsta de 19 ani, reprezinta provincia Burgos la concursul de Mister. Cine este Gabriel Popescu și ce spune despre visul lui de a se bucura de o cariera in modelling.

- Scrisoarea emotionanta a unui elev din Timisoara pentru profesoara de Istorie. Iata cum a reusit baiatul, in mod anonim, sa creeze unul dintre cele mai emotionante momente, doar prin puterea cuvintelor. O profesoara de Istorie de la Colegiul National Pedagogic Carmen Sylva din Timisoara a facut publica…

- Nationala de rugby a Romaniei a castigat in weekend cel de-al doilea joc din noul sezon al Rugby Europe Championship. „Stejarii” s-au impus cu 56-5 pe terenul Belgiei, avand in teren, din primul minute, trei jucatori de la SCM USV Timisoara: Eugen Capatina, Vlad Neculau si Gabriel Rupanu. Un al patrulea…

- Pe strada Mircea cel Batran din Timișoara ar urma sa fie amenajat un alt complex sportiv, cu un teren multifuncțional, pista de atletism, tribuna, alei cu zona verde și locuri de parcare. Valoarea investiției se ridica la cca. 2 milioane de euro. Viceprimarul Cosmin Tabara este de parere ca municipalitatea…