Doi români, tată și fiu, au murit în Franța. Un zid s-a prăbușit peste ei în timp ce lucrau pe șantier Doi romani, tata și fiu, au murit in aceasta saptamana in Franța, in urma unui accident de munca groaznic. Un zid s-a prabușit peste ei in timp ce lucrau pe un șantier. Accident de munca tragic in Franța: doi romani, tata și fiu, au murit dupa ce un zid s-a prabușit peste ei O familie de romani stabilita in Franța a fost lovita de o dubla tragedie fara margini . Tatal și fiul și-au pierdut viața, dupa ce un zid a cazut peste ei in timp ce erau la munca. Aceasta drama a avut loc joi, 18 ianuarie, la orele dimineții, in zona Istres. Conaționalii noștri lucrau pe șantierul unei case, situata pe Chemin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

