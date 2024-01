Doi români, plecați de zeci de ani din țară, găsiți morți în Spania. Scenariul sinistru al anchetatorilor Poliția Naționala investigheaza moartea a doi romani, o femeie și un barbat, ale caror cadavre au fost gasite vineri dimineața, scrie știridisapora. Surse din poliție au dezvaluit ca femeia a fost gasita cu semne de asfixiere, in timp ce barbatul ar fi fost gasit spanzurat in locuința fiului femeii.Amandoi avea 57 de ani, erau de origine romana, deși locuiau și lucrau in Spania de zeci de ani. Potrivit unor surse, fiul ei, in varsta de 34 de ani, a fost cel care i-a gasit cadavrul in cladire, unde s-a dus dupa ce a aflat ca mama sa nu s-a prezentat la serviciu.Polițiștii banuiesc ca este partenerul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Surse din poliție au dezvaluit ca femeia a fost gasita cu semne de asfixiere, in timp ce barbatul ar fi fost gasit spanzurat in locuința fiului femeii. Anchetatorii s-a prezentat dis-de-dimineața la casa in care a fost gasita femeia, pe strada Doctor Fleming. Se numea Ana și avea 57 de ani, la fel ca…

- Este posibil ca un accident de circulație din Botoșani sa scoata la iveala o crima cumplita. Vineri dimineața, in localitatea Ipotești, județul Botoșani, a avut loc un grav accident de circulație. Un șofer de 51 de ani a pierdut controlul mașinii, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un copac…

- Un barbat din Gorj, de 67 de ani, a fost gasit mort in locuința, iar o tanara de 20 de ani a fost gasita moarta in baie. Tanara era pasionata de sport, parașutism și cațarari.In primul caz, polițiștii din Targu Jiu au fost sesizați de catre o vecina a barbatului, care nu l-a mai vazut de cateva zile.…

- Cele doua adolescente din Hunedoara s-au sinucis din cauza colegilor, care le-ar fi batjocorit. Polițiștii au descoperit mai multe mesaje transmise pe telefon de cele doua adolescente. Alexandra Mocanu și Georgiana Siminescu aveau doar 15 ani și s-au aruncat sambata seara de pe un turn al unei fabrici…

- Politistii din Buzau fac cercetari dupa ce in curtea unei locuinte din comuna Grebanu, in spatele toaletei, au gasit cadavrul unei femei. Suspect in acest caz este fiul femeii, un barbat de 50 de ani, informeaza News.ro.Cautarile au fost declansate dupa ce o femeie din Galati a sunat la Politie reclamand…

- "Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata prin apel 112, de catre un barbat, de 50 de ani, din municipiul Giurgiu, cu privire la faptul ca soacra sa s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc situat pe bulevardul Bucuresti si se afla in stare de inconstienta. In temeiul sesizarii, la fata…

- "Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata prin apel 112, de catre un barbat, de 50 de ani, din municipiul Giurgiu, cu privire la faptul ca soacra sa s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc situat pe bulevardul Bucuresti si se afla in stare de inconstienta. In temeiul sesizarii, la fata…

- Mai mulți romani sunt implicați in „mafia cuprului” din Spania. Au participat la peste 70 de jafuri in lanț. Polițiștii au intrat pe fir și i-au urmarit timp de mai multe luni și intr-un final i-au capturat. Hoții se ocupau cu sustragerea cuprului din companii, gari și din cladiri mari unde se folosește…