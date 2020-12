Stiri pe aceeasi tema

- Doi baieți de 12 ani, care locuiesc in Coonecticut, SUA, au reușit sa caștige 250.000 de dolari in timpul pandemiei, dupa ce au inventat o metoda de agațare a decorațiunilor in bradul de Craciun. Copiii vor sa doneze o parte din bani adaposturilor de animale, informeaza CNN.Ayaan și Mickey Naqvi iubesc…

- Deputatul USR Tudor Pop atrage atentia ca partidele care au participat, sâmbata si duminica, la negocierile pentru formarea coalitiei de guvernare nu vor accepta „doar sa execute”, iar ca PNL sa detina toate pozitiile de decizie, mentionând ca vor face guvern „împreuna…

- Pe timp de pandemie, un Craciun in grup restrans, fara o mare reuniune de familie, este fara indoiala „ce mai buna optiune”, a estimat ieri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit Agerpres.„Este incredibil de dificil pentru ca, in special in perioada sarbatorilor, vrem sa fim cu familia noastra.…

- In primele 10 luni ale lui 2020, Pokemon GO a atras peste 1 miliard de dolari, conform analizei facute de SensorTower, cu 11- mai mult decat in intreg anul anterior si cu 30- mai mult decat aceeasi in perioada de 10 luni din 2019. Pokemon GO a fost lansat in iulie 2016 si a castigat in acel an 832 milioane…

- Anika Chebrolu, o adolescenta de 14 ani din Texas, a caștigat ediția de anul acesta a competiției 3M Young Scientist Challenge și un premiu de 25.000 de dolari pentru o descoperire care ar putea oferi un posibil tratament pentru COVID-19.

- Fondul Suveran al Norvegiei, cu active de peste 1.160 miliarde de dolari a raportat un profit de 44,3 miliarde dolari pentru al treilea trimestru din 2020, pe fondul unor cresteri masive inregistrate de actiunile companiilor de tehnologie pe burse in acest an, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Sectorul…

- Americanul Bryson DeChambeau a castigat duminica cea de-a 120-a editie a Openului Statelor Unite la golf, care a avut loc pe parcursul de la Winged Foot din Mamaroneck, statul New York, informeaza agentia EFE. DeChambeau, in varsta de 27 ani, a obtinut cu aceasta ocazie primul sau succes…