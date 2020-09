Doi politisti opresc un carutas Intr-o intersectie din Craiova, doi politisti opresc un carutas. – Ba omule, unde te duci tu cu caruta? Nu stii ca nu ai voie cu ea in oras? – Ma duc la Politia Circulatiei! Am auzit ca este vacant un post de politist! – Daaaa? Da’ tu cate clase ai ma? – Pai, cinci! Atunci politistii ii scot caschetele, si le izbesc de caldaram, zicand cu naduf: – Da-o naibii de treaba! Iar ne vine un sef! Articolul Doi politisti opresc un carutas apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi politisti cu un Aro duceau intr-o remorca doi porci. Pe drum politistii iau la autostop doi preoti. Dupa o bucata de drum un preot il intreaba pe unul dintre politisti: – Domnule, dar unde duceti porcii acestia? Politistul raspunde: – La teologie, vrem sa devina preoti, si politistii rad in hohote.…

- Distrigaz Sud Retele a anuntat ca maine, intre orele 8.30 – 12.30, se sisteaza alimentarea cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici de pe doua strazi din Craiova. Sistarea de pe strazile Trandafirilor și Teilor se efectueaza pentru modernizarea retelei de distributie. Clientii pot apela…

- O femeie care se pregatea sa devina mama a mers la spitalul din Caracal cu contracții, s-a intors acasa, apoi a revenit, simțindu-se din nou rau. A fost trimisa la Craiova, cu risc de naștere prematura. A doua zi de la internare, medicii i-au comunicat ca fatul nu mai are puls. A nascut un copil mort…

- Intr-un comunicat publicat de Federația Romana de Baschet sunt anunțate cele mai importante date pentru competițiile de seniori, inclusiv pentru Liga I, in care, in sezonul incheiat brusc din cauza pandemiei, au evoluat și doua echipe prahovene: CSM Ploiești și CSU Ploiești. Inscrierea in Liga 1 (masculin…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre meciul cu CFR Cluj, de vineri, și a spus ca, in opinia lui, campioana din Liga 1 se va decide in ultima etapa, cand CFR Cluj, locul 2, merge pe terenul Craiovei, locul 1. Omul de afaceri crede ca lupta dintre Craiova și CFR Cluj pentru titlu se va duce pana…

- Medicii de la Spitalul de Urgenta din Craiova au incercat o zi intreaga sa-i spuna femeii ca doar ea mai traieste, dar nu au avut puterea s-o faca. Familia din Motru ar fi trebuit sa se bucure astazi de prima zi de vacanta, la mare.

- Tragedie la Craiova, pe centura ocolitoare. O fetița de șase ani, tatal sau și inca un barbat au murit pe loc, intr-un grav accident rutier. Șoferul vinovat a intrat pe contrasens și a izbit frontal o mașina care circula regulamentar.

- Doi betivi vor sa se lase de baut si nu stiu cum sa faca.Unul dintre ei zice:− Stiu cum sa ne lasam de baut. Fii atent, mai avem o sticla de vin. Tu o ascunzi la spate si eu trebuie sa ghicesc in ce mana este. Daca ghicesc, o bem si pe-asta, daca nu… ne lasam, ce sa mai!Zis si facut.Celalalt ascunde…