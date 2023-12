Garda Civila din Spania a anunțat ca a arestat un cuplu de origine franceza care avea intentia de a-si ucide fiul de 5 ani in Sahara, deoarece credeau ca acesta "posedat", scrie news.ro preluand AFP.Arestarea celor doi francezi a avut loc pe 21 decembrie in portul Algeciras, in sudul Spaniei, in timp ce familia se pregatea sa se imbarce pe un feribot spre Tanger, in Maroc.https://www.youtube.com/watch?v=mTEXChhZB4ACei doi parinti aveau "probleme de natura psihiatrica" si faceau obiectul unui mandat european de arestare pentru "rapire de minor", a precizat Garda Civila spaniola.Cuplul "intenționa…