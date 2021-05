Stiri pe aceeasi tema

- Locuința ridicata in apropiere de Eindhoven are forma unei stanci și este prima casa locuibila in mod legal, dar cu pereții de rezistența construiți integral dintr-un ciment produs de imprimanta 3D, scrie The Guardian. Un cuplu din Olanda s-a mutat in prima casa din Europa produsa de o imprimanta 3D,…

- Suedia a inregistrat in ultima saptamana cele mai multe cazuri noi de Covid-19 pe cap de locuitor din Europa si numarul pacientilor internati la terapie intensiva este cel mai mare inregistrat de tara de la inceputul pandemiei, relateaza The Guardian potrivit news.ro. Tara scandinava, care…

- Suedia a inregistrat, in ultima saptamana, cele mai multe cazuri noi de Covid-19 pe cap de locuitor din Europa si numarul pacientilor internati la terapie intensiva este cel mai mare inregistrat de tara de la inceputul pandemiei, relateaza The Guardian . Țara scandinava, care a ales sa nu impuna carantina,…

- Perechea Mihaela Buzarnescu/Anna-Lena Friedsam s-a calificat in finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Bogota (WTA), dotat cu premii totale de 235.238 dolari. Cuplul romano-german a trecut cu 7-5, 6-1 de Arina Rodionova (Australia)/Rosalie van der Hoek (Olanda) și astfel va juca…

- Meciurile gazduite de Romania in cadrul EURO 2020 se vor desfașura cu spectatori in tribune. Ministerul Tineretului și Sportului anunța printr-un comunicat de presa ca meciurile pe care „Arena Naționala” le va gazdui in cadrul EURO 2020 se vor desfașura cu spectatori in tribune. In luna iunie, „Arena…

- Partidul liberal al prim-ministrului olandez, Mark Rutte, a câștigat miercuri alegerile legislative dominate de pandemia Covid-19, care ar trebui sa-i permita sa conduca a patra coaliție guvernamentala, potrivit sondajelor de la ieșirea de la urne, citate de AFP.Aceste sondaje i-au dat…

- ​În jur de 1.300 de persoane au participat la o petrecere organizata într-un club din Amsterdam pentru a testa riscurile la care ar fi supusa populația în cazul ridicarii restricțiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus, astfel încât autoritațile sa ia cea mai buna…