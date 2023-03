Doi morți într-un atac la centrul Ismaili din capitala Lisabona a Portugaliei Doua femei au fost ucise și o persoana a fost ranita intr-un atac cu cuțitul despre care se crede ca ar fi fost efectuat de un refugiat afgan la Centrul Ismaili din Lisabona marți (28 martie), au declarat oficialii. Ofițerii au impușcat atacatorul dupa ce acesta a refuzat sa depuna arma și s-au apropiat de ei cu un cuțit mare. A fost arestat și dus la spital. Poliția a spus ca atacul a avut loc chiar inainte de ora locala 11 a.m. Un atac cu cuțitul s-a produs la Centrul Ismaili din Lisabona, iar mai multe persoane au fost vazute foarte tulburate dupa acesta La scurt timp dupa atac, un numar de… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

