- Bulgaria va trebui sa poarte discutii cu compania rusa Gazprom pentru a relua livrarile de gaze care au fost oprite in aprilie, a declarat luni ministrul interimar al Energiei de la Sofia, dupa ce guvernul a promis ca va asigura aprovizionarea adecvata pentru iarna, relateaza Reuters . Rossen Hristov…

- Luptatorul de stil greco-roman Alexandru Solovei a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial Under 20 de la Sofia. In finala categoriei de greutate 72 kg, el a fost invins de azerul Gurban Gurbanov. La 77 kg, Alexandrin Guțu s-a ales cu medalia de bronz dupa ce a dispus de azerul Khasay Hasanli.

- Sportivul radauțean Iulian Lungu face parte din lotul național al Romaniei care participa in aceste zile la Campionatul Mondial de lupte greco-romane U20, competiție destinata sportivilor cu varste cuprinse intre 18 și 20 de ani, intrecere care a debutat ieri la Sofia, in Bulgaria. Luptatorul de 17…

- Boloage Alecsandru și Cetean Eduardo, sportivi cadeți legitimați la CS Unirea Alba Iulia, pregatiți de catre instructorul Alin Moldovan, vor participat in perioada 28-31 iulie, la Campionatul Mondial de Taekwondo, ce se va desfașura in Bulgaria, la Sofia. Boloage Alecsandru va participa la categoria…

- Sportivii moldoveni s-au intors cu 15 medalii de la Turneul Internațional de Sambo. Competiția s-a desfașurat in perioada 9-10 iulie, in capitala Bulgariei, Sofia. Turneul Open Balkan Sambo in rindul cadeților (categoria de virsta 15-16 ani), a fost organizat de catre Asociația Luptatorilor de Sambo…

- Premierul grec si omologul sau bulgar au inaugurat, vineri, un nou gazoduct care va aproviziona Bulgaria cu gaze naturale din Azerbaidjan, deoarece aprovizionarea vitala a Sofiei cu gaze provenite din Rusia a fost intrerupta in aprilie, pe fondul consecintelor invaziei Moscovei in