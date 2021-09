Doi jurnalisti si un activist de mediu, care filmau un documentar despre taierile ilegale de paduri din Romania, au fost batuti de aproximativ 20 de persoane intr-o padure din Suceava. ”Regizorul si jurnalistul Mihai Dragolea, care filma un documentar international despre taierile ilegale de paduri din Romania, a fost batut crunt de circa 20 de […] The post Doi jurnaliști și un activist de mediu, batuți crunt, cu bate și topoare, cand filmau in padure. Mai mulți atacatori, reținuți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .