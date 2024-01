Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati condamnati pentru furt calificat si pentru trafic de migranti au fost adusi joi in tara din Franta si din Austria. ”La data de 4 ianuarie 2024, politistii romani adus in tara doua persoane, de 20, respectiv 29 de ani, pentru executarea unor sentinte”, anunta IGPR.Un tanar, de 20 de…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a explicat ca Paul de Romania, condamnat la trei ani si patru luni inchisoare cu executare in Romania, a invocat in instanța din Franța faptul ca unul dintre judecatorii completului care a dat decizia nu ar fi depus juramantul, pentru a scapa de extradare.

- In perioada 18 19 decembrie 2023, Politia Romana a adus in tara 7 barbati, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. In perioada 18 19 decembrie 2023, Politia Romana a adus in tara 7 barbati, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea,…

- Transhumanța, stramutarea sezoniera a turmelor, a devenit partea patrimoniului imaterial UNESCO. Ministerul Culturii explica intr-un comunicat ca dosarul a fost unul multinațional, demersurile fiind susținute de Romania și de alte state din Europa, precum Albania, Andorra, Austria, Croația, Franța,…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat luni, la Digi24, ca fostul primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar putea fi adus in țara in primavara anului viitor. Ministrul a mai explicat ca cel puțin 150 de fugari au fost aduși din Germania in Romania in acest an, adaugand ca „nu putem sa arestam…

- Continua preliminariile EURO 2024. Azi sunt programate 9 partide, toate urmand a fi liveTEXT pe GSP.ro. Primele meciuri, Serbia - Bulgaria și Ungaria - Muntenegru, se joaca de la 16:00. 15 echipe sunt calificate la EURO 2024: Germania (gazda), Albania, Austria, Belgia, Danemarca, Anglia, Franța, Ungaria,…

- Joi, 19 octombrie 2023, polițiștii din Aiud au depistat, pe raza localitații Garbova de Jos, un barbat, de 47 de ani, din Garbova de Jos, posesor al unui mandat european de arestare, emis de catre autoritațile judiciare din Franța, pentru trafic de migranți. Pentru depistarea celui in cauza, polițiștii…

- Festivalul filmelor de Cannes la Timișoara prezinta in aceasta saptamana o ediție dedicata cineastelor. Astfel, 13 dintre cele 21 de filme incluse in program sunt regizate de cineaste din Austria, Franța, Tunisia și Italia. Vor fi prezentate și scurtmetraje ale unor regizoare din Romania precum Dana…