Doi fosti angajati ai retelei de socializare Twitter si un saudit au fost inculpati in Statele Unite pentru ca au spionat conturi ale retelei de socializare in beneficiul Arabiei Saudite, a anuntat miercuri justitia americana, relateaza AFP.



Ali Alzabarah, Ahmad Abouammo si Ahmed Almutairi, ''agenti sauditi'', ''au sapat in sistemele interne ale Twitter pentru a obtine informatii personale despre opozanti ai regimului saudit si mii de alti utilizatori'' ai retelei sociale, a declarat, potrivit unui comunicat, David Anderson, procuror federal in California.…