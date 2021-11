Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat, joi, ca 415 persoane infectate cu COVID și-au pierdut viața, dintre care 413 in ultumele 24 de ore, alte doua decese fiind inregistrate anterior. Totodata, numarul de cazuri noi confirmate se ridica la 13.197, fiind efectuate la 68.099. In ceea ce privește numarul persoanelor…

- Hope and Homes for Children și PEPCO Romania au facilitat accesul la educație pentru nu mai puțin de 131 de copii vulnerabili din 11 județe ale țarii și București, in anul școlar 2020-2021, reprezentand o continuare a intervențiilor de prevenire a abandonului școlar și sprijinirea incluziunii sociale…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) anunța ca in Romania au avut loc doua seisme in ultimele ore. In ziua de 14 octombrie, la ora 03:40:54 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea…

- Sambata, in spitalele din Romania erau libere doar 12 paturi la terapie intensiva pentru pacientii cu COVID-19, fiind judete, precum Iasi, Cluj, Timis, Brasov, in care nu este disponibil niciun loc la ATI pentru persoanele infectate cu noul virus. Conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la…

- Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la ora 5:53, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Seismul a avut loc la o adancime de 87 de km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 76 km E de Brasov, 93 km NE de Ploiesti, 100 km S de Bacau, 117 km V de Galati, 119 km NV de Braila, 145…

- Cutremur in Romania.In ziua de 23 Septembrie 2021 la ora 18:52:53 ora locala a Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, Brasov un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 3km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 36km E de Brasov, 64km N de Ploiesti, 119km NE de Pitesti,…

- 800 de noi insoțitori de bord urmeaza sa fie angajați pana in decembrie 2021 București, 19 august 2021: Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa, anunța astazi lansarea celei mai mari caravane de recrutare a insoțitorilor de bord, cu obiectivul de a angaja 800 de noi insoțitori…

- Regizorii Silviu Purcarete, Alexandru Dabija si Eugen Jebeleanu, Opera Nationala Romana din Timisoara, Teatrul Mic, Teatrul National din Iasi si Teatrul Dramatic din Galati se numara printre participantii la Festivalul International de Teatru de la Sibiu (FITS), care incepe vineri, informeaza organizatorii…