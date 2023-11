Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana a localizat duminica doi barbați, ambii in varsta de 35 de ani, banuiți in cazul crimei din Sibiu, pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, respectiv in Scoția și Irlanda de Nord. Poliția Romana anunța duminica faptul ca in urma cooperarii polițienești internaționale,…

- Gheorghe Carciu, secretarul de stat pentru romanii de pretutindeni, a condus, in perioada 19 – 23 octombrie 2023, delegația Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni (DRP), care a efectuat o vizita oficiala in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și in Republica Italiana. Carciu a…

- Fortele Navale Romane si cele ale Statelor Unite ale Americii (SUA) organizeaza in comun, in perioada 11-15 septembrie, in zona de responsabilitate a Fortelor Navale Romane din Marea Neagra si Delta Dunarii, exercitiul multinational „Sea Breeze 23.3”. Potrivit unui comunicat al Statului Major al Fortelor…