Doi dintre agresorii activistului din Buzău au fost arestați preventiv Doi dintre cei trei agresori ai activistului buzoian Nițu Robert Gabriel au primit mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile. Cel de-al treilea agresor este cercetat sub control judiciar pentru lovire sau alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice si ultraj. Activistul buzoian Robert Gabriel Nițu a fost batut de fața cu polițiștii carora

- Activistul Robert Gabriel Nitu a fost batut, de fata cu politistii, dupa ce a filmat conditiile in care mai multi indivizi vindeau pui si gaini. Luni, doi dintre cei trei agresori au fost arestați preventiv.

- Cei trei barbati, care l-au agresat pe activistul buzoian, au fost retinuti duminica seara. Corpul de Control al ministrului de Interne va merge, luni, in control la IPJ Buzau. Agresorii, cu varste cuprinse intre 24 si 44 de ani, din Sapoca si Cernatesti au fost retinuti de politisti din nou, in urma…

