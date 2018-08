Stiri pe aceeasi tema

- O copila romanca de numai 11 ani e implicata intr-o retea de clonare de carduri in SUA, alaturi de un alt roman de 18 ani. Cei doi au fost prinsi de politie in orasul american Friendswood, din statul Texas, si sunt suspectati ca ar face parte dintr-o organizatie criminala de amploare. Fabrizio Victor…

- Un job de vis, este vorba de un post de stagiar care sa testeze…saltelele unei companii din Houston, Texas. Pana pe 23 iulie se pot trimite CV-uri la firma, denumita chiar Mattress Firm, pe langa testarea noilor saltele, denumite Snoozetern, „proba de lucru” mai contine comentarii si inregistrari…

- Despre Denisa Lazau s-a mai scris si s-a mai vorbit. Dar oricat s-ar scrie, orice forma de ajutor nu este niciodata de prisos in conditiile in care studenta de la Medicina se lupta de 11 ani cu o boala crunta: leucemia. A fost diagnosticata pe cand avea doar 13 ani, in 2007. Dupa tratamentul…

- Trei cosmonauți au adus mingea pentru lovitura de incepere a Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018 din cosmos! Un rus, un japonez si un american au parasit Statia Spatiala Internationala (ISS) si au revenit pe Terra duminica, alaturi de o minge de fotbal ce ar putea fi utilizata in meciul de deschidere…

- Adolescentul a fost diagnosticat cu o boala care ii pune viața in pericol dupa ce și-a forțat corpul in antrenamentele pe care le-a facut la sala de forța. Jared Shamburger, 17 ani, povestește ca a inceput sa se simta “super” umflat saptamana trecuta, dupa ce a ridicat greutați timp de 90 de minute…

- Fostul astronaut american Alan Bean, al patrulea om care a pasit pe Luna, a murit in Texas la varsta de 86 de ani, scrie BBC. A fost de doua ori in spațiu, prima data ca pilot al misiunii Apollo 12. Potrivit familiei sale, Bean s-a imbolnavit in urma cu doua saptamani in Indiana si a murit intr-un…

- In timpul iesirii in spatiu de saptamana trecuta, in care astronautii au realizat lucrari de mentenanta, inginerul de zbor Drew Feustel a observat ca GoPro-ul pe care il utilizau nu avea card de memorie pentru a filma lucrarile.

- Mai multe persoane au fost ucise vineri dupa ce un atacator a deschis focul intr-un liceu din Texas, au anuntat autoritatile, care au precizat ca situatia este "sub control", relateaza AFP. Numarul morților s-ar ridica la zece, iar cel puțin șase persoane, printre care și un polițist, au fost ranite.…