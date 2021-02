Doi copii au fost opăriți cu ciorbă fierbinte, la Huși. O fetiță de un an și nouă luni are arsuri pe 80% din suprafața corpului Doi copii din Huși, județul Vaslui, au fost transferați de urgența la Spitalul de Copii din Iași cu arsuri pe toata suprafața corpului. In stare cea mai grava este fata de 1 an și 9 luni care ar avea, din estimarile medicilor de pe ambulanța care au intervenit, arsuri pe peste 80% suprafața corporala. Șefa UPU-SMURD Iași, Diana Cimpoeșu, a spus ca o echipa medicala a plecat la Huși cu elicopterul SMURD pentru a transfera o fetița de 1 an și 9 luni care a fost arsa cu lichid fierbinte – ciorba, pe 80% din suprafața corpului. Arsurile sunt la membrele superioare și inferioare, pe ambele parți, pe… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii cu arsuri au ajuns, sambata, la Spitalul din Huși, județul Vaslui, o fetița de un an și noua luni fiind in stare grava, cu arsuri pe 90% din corp. Cei doi copii s-ar fi oparit cu ciorba fierbinte, dar deocamdata nu se cunosc circumstanțele in care a avut loc accidentul.

