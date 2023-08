Doi brașoveni au câștigat etapa a 5-a a circuitului de padel care a avut loc la Craiova Circuitul Profesionist de PADEL a ajuns in weekend-ul recent incheiat la Craiova! Pentru prima data in istorie “CETATEA BANIEI” a fost gazda celui mai in voga sport din Europa, PADEL. Baza sportiva FLUX ARENA a gazduit etapa a 5-a din Circuitul Profesionist de PADEL, o competiție care se bucura de tot mai multa atenție și vizibilitate. Competiția s-a disputat la 2 categorii, divizia 1 masculin și DIVIZIA OPEN insa a avut in desfașurator și un meci demonstrativ de PADEL la categoria feminin. Perechea brașoveana Nicu Rozorea/Robert Coman și-a adjudecat trofeul de campioni la divizia 1 masculin,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

