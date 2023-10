Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Bacau au dispus vineri retinerea pentru 24 de ore a doi inculpati, unul pentru trafic de droguri de risc si detinere de droguri de risc pentru consum propriu, iar cel de-al doilea pentru…

- Doi barbati din Giurgiu acuzati de furt in Italia au fost retinuti vineri in Giurgiu si urmeaza sa fie extradati, potrivit Agerpres.”La data de 20 octombrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au organizat o actiune pe linia persoanelor urmarite, in municipiul Giurgiu,…

- Politistii Sectiei 4 Politie Rurala Husi, din cadrul Politiei Municipiului Husi, au retinut trei barbati, cu varste intre 30 si 37 de ani, din municipiul Husi si comuna Tatarani, judetul Vaslui, banuiti de comiterea unei infractiuni de furt calific Cei trei barbati cercetati au patruns in beciul unei…

- Doi barbați din Balș au fost reținuți pentru 24 de ore. Acestia sunt cercetați pentru violare de domiciliu, amenințare, lovire sau alte violențe și lipsire de libertate in mod ilegal. Polițiștii Secției de Poliție Rurala nr. 1 Bobicești au fost sesizați, miercuri, 18 octombrie 2023, in jurul orei 11:10,…

- Alti doi barbati, de 30 si 33 de ani, implicati in scandalul cu violente car a avut loc sambata dimineata intr-un bar din municipiul Craiova, au fost retinuti, marti, de politisti, numarul celor retinuti pana acum ridicandu-se la opt.

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Racari, fața de doi barbați, in varsta de 34 și 40 de ani, din Costeștii din Vale, a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore. Din cercetarile efectuate…

- La data de 24 august a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au reținut pentru 24 de ore doi barbați, de 19 și 33 de ani, din județul Cluj, cercetați pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. ”In fapt, la data de 6 august a.c., in jurul orei 14.00, cei doi sunt banuiți…

- Patru barbati au fost retinuti de politisti, miercuri seara, in urma unui scandal iscat pe 15 august in statiunea Costinesti, cand mai multe persoane s-au luat la bataie, fiind necesara interventia fortelor de ordine pentru restabilirea ordinii publice.