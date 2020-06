Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați, cu varsta cuprinsa intre 26-33 de ani, originari din Cahul, au fost reținuți dupa ce au agresat un carabinier aflat in misiune la sediul Consulatului Romaniei din orașul Cahul. Incidentul s-a produs in noaptea de 21 iunie, ora 00:30.

- Un carabiner care era in misiune si asigura paza la sediul Consulatului Romaniei din Cahul a fost agresat si lovit de doi tineri de 26 si respectiv 33 de ani, originari din Cahul, care ar fi fost in stare de ebrietate si aveau un comportament agresiv.

- La data 18 iunie 2020, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața trei barbați, cu varste cuprinse intre 25 și 31 de ani, din Teiuș, Cricau și Alba Iulia, care sunt cercetați pentru lovirea sau alte…

- In seara zilei de miercuri, 17 martie 2020, Poliția Municipiului Aiud a fost sesizata, de catre o femeie, de 30 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in curtea locuinței sale, a fost lovita de catre fratele sau, concubina acestuia și cei doi baieți ai lor. In urma verificarilor…

- Ziarul Unirea Tanar de 16 ani, AGRESAT in plina strada de 3 barbați. Au fost reținuți de polițiști pentru lovire și alte violențe Trei barbați au fost reținuți de catre Polițiștii Municipiului Alba Iulia, in urma unor acte de violența fața de un minor de 16 ani și turlburarea ordinii publice. Trei barbați…

- Incidentul a avut loc in sediul Politiei Statiunii Mamaia. Dosarul se afla acum la Judecatoria Constanta. Magistratii din cadrul Judecatoriei Constanta au stabilit primul termen in dosarul in care politistul constantean Tiberiu Petrovici, lucrator de politie din cadrul Politiei Statiunii Mamaia, este…

- Cinci barbați cu varste cuprinse intre 19 și 31 de ani au fost reținuți vineri, dupa ce marți au oprit in trafic o mașina și i-ar fi agresat pe cei trei tineri care se aflau in autoturism. Potrivit IPJ...

- Doi barbați de 33 și, respectiv, 37 de ani au fost reținuti de poliție, dupa ce au amenințat cu cuțitul proprietarul unui magazin alimentar. Incidentul s-a produs duminica seara, in satul Moscovei din raionul Cahul.