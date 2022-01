Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Constanta a anuntat, joi seara, ca au fost identificati participantii la cursa ilegala de pe autostrada, iar permisele acestora vor fi anulate. Potrivit News.ro, IPJ Constanta a anuntat joi seara printr-un comunicat de presa ca cei doi barbati care au participat…

- Referitor la cursa neautorizata desfasurata pe Autostrada A2, in seara de 19 ianuarie a.c., IPJ Constanta comunica faptul ca, in urma cercetarilor efectuate de politisti din cadrul Biroului de Politie A2, personale care au participat la eveniment au fost identificate. Este vorba despre 2 barbati, de…

- Politistii s-au autosesizat si fac verificari dupa ce o intrecere ilegala de masini, desfasurata in noaptea de miercuri spre joi, pe autostrada A4 - ruta ocolitoare a municipiului Constanta, intre Agigea si Ovidiu, a fost transmisa in direct pe Facebook. In filmulet apar mai multe persoane…

- Soferii trebuie sa circule cu prudenta pe anumite drumuri din tara unde ceata si precipitatiile creeaza probleme. Comisarul sef, Catalin Bocai, de la Centrul Infotrafic al Politiei Romane: Traficul rutier se desfasoara ingreunat din cauza cetii, care a redus vizibilitatea sub 200 de metri si izolat…

- Potrivit sursei citate, pe principalele artere rutiere - autostrazile A1 Bucuresti - Pitesti, A2 Bucuresti - Constanta, A3 Bucuresti - Ploiesti si DN 1 Ploiesti - Brasov, circulatia se desfasoara pe un carosabil ud, curat, fara precipitatii, cu temperaturi pozitive.In ceea ce priveste fluenta traficului,…

- Un accident grav a avut loc, sambata, pe Autostrada A4, intrarea de la Agigea, dupa ce un camion s-a rasturnat, a rupt parapeții și a ajuns pe sensul opus, unde a lovit un alt camion care circula din sens opus. Unul dintre camioane a luat foc in urma impactului. Potrivit ISU Constanța, accident…

- CODUL RUTIER s-ar putea schimba radical. Noile modificari, in atenția șoferilor, sancțiuni usturatoare pentru șoferii agresivi CODUL RUTIER s-ar putea schimba radical. Noile modificari, in atenția șoferilor, sancțiuni usturatoare pentru șoferii agresivi Proiectul legislativ de modificare a Codului Rutier…

- Inca de la primele ore ale dimineții, 300 de angajați ai societații de transport CT Bus care ar fi trebuit sa intre in tura de dimineața s-au adunat in curtea unitații, pentru a-și manifesta nemulțumirile. In aceste condiții, cele 100 de autobuze care trebuiau sa fie pe traseu au ramas in garaje.CT…