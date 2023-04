Doi bărbați au atacat cu spray lacrimogen agentul de pază dintr-un supermarket Doi tineri din Ialomița sunt cercetați de polițiști dupa ce au pulverizat, sambata, spray lacrimogen catre un agent de paza dintr-un supermarket din Targu Jiu, județul Gorj. Poliția Targu Jiu a fost sesizata despre un conflict intre mai multe persoane, intr-un supermarket din Targu Jiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a pulverizat spray lacrimogen catre un agent de securitate, intr-un supermarket din Targu Jiu. Politistii au intocmit dosar penal.”La data de 1 Aprilie a.c., Politia Municipiului Targu Jiu a fost sesizata cu privire la faptul ca in incinta unei societati comerciale de pe raza municipiului…

- Cinci cutremure de intensitate slaba s-au produs marți in zona Gorj, informeaza Mediafax.Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul seism a avut loc la ora 1.34. Acesta a avut magnitudinea 2,5 și s-a produs la adancimea de 17,8 km. Fii la curent…

- Doi barbati au fost retinuti de politistii din Covasna in urma unui conflict izbucnit la un centru de zi din Sfantu Gheorghe, in timpul caruia unul dintre ei a folosit un spray iritant-lacrimogen, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Polițiștii și procurorii DIICOT Ialomița au facut patru percheziții la locuințele unor persoane banuite de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și efectuarea fara drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Fii la curent cu…

- Doi barbati in varsta de 47, respectiv 49 de ani, care lucrau la reteaua de apa in comuna Plopsoru, au fost scosi de sub un mal de pamant de catre colegii lor si apoi evaluati la fata locului si transportati la spital pentru ingrijiri medicale de echipele ISU si SAJ sosite la fata locului, au informat,…

- Un accident teribil a avut loc, marți, la o mina din județul Gorj, acolo unde o tancheta cu 25 de mineri s-a rasturnat in interiorul unei cariere, trei persoane decedand, iar alte șapte fiind ranite. Polițiștii au declanșat verificari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un autoturism s-a rasturnat in sant. Evenimentul rutier a avut loc la iesire din localitatea Cuza Voda spre Mihail Kogalniceanu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Doi barbati au fost executati sambata in Iran, dupa ce au fost condamnati pentru uciderea unui paramilitar in timpul protestelor provocate de moartea unei tinere kurde in custodia politiei, a anuntat agentia judiciara, citata de AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…