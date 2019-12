Doi ani fara comisarul sef Nicu Turcu Pios omagiu, respect si neuitare pentru dragul meu frate, comisar sef NICU TURCU, de la a carei trecere in eternitate se implinesc doi ani in data de 15 decembrie 2018. La doi ani de la disparitia prematura a fratelui meu, tin sa le multumesc tuturor celor care m au ajutat si mi au fost alaturi. De fiecare data cand gandul zboara la tine, sufletul ni se incalzeste la amintirea omului bun care ai fost. Dumnezeu sa te odihneasca in pace ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

