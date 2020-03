Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 74 de ani a fost gasit de politisti la aproape 24 de ore de la producerea accidentului mortal. Inca nu se stie cum a explicat soferul faptul ca a plecat de la locul dramei ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic.

- Romanul care a fost ucis in atentatul din Germania este un tanar in varsta de 23 de ani din Giurgiu, singur la parinți, nepotul primarului din comuna Singureni. Se afla in masina sa cand a fost impuscat de atacator.

- Tanara a vorbit despre mama sa, Petruța, pe care a pierdut-o in urma cu o luna, dar și despre relația pe care cea din urma o avea cu regretatul jurnalist. "De cand eram mica tot timpul mi-a zis ca, orice s-ar intampla cu ea, cu Andrei, va fi tot timpul langa mine. E ok. Acum pot sa inteleg…

- Autoritatile din Cote d’Ivoire au anuntat ca vor demola un cartier popular invecinat cu aeroportul din Abidjan, dupa ce, pe 8 decembrie, pe aeroportul Roissy din Paris a fost gasit trupul neinsufletit al unui baiat, in trenul de aterizare al unui avion, transmite AFP, titrat de Agerpres. Moartea adolescentului…

- Katarina, fiica vitrega a lui Andrei Gheorghe a facutmarturisiri emoționante dupa moartea parinților ei. Artista a dezvaluit ce i-aspus mama ei despre omul de radio, inainte sa moara. Cei trei au avut olegatura stransa, iar tanara a trecut cu greu peste dispariția lor. Katarina a venit in platoul emisiunii…

- Petruta, sotia lui Andrei Gheorghe, s-a stins din viata la finalul anului 2019, lasand-o in urma pe Katarina, fiica ei, indurerata. Tanara a povestit totul despre moartea mamei, dar si despre relatia pe care aceasta a avut-o cu Andrei Gheorghe. Petruta nu stia cum sa traiasca fara el!