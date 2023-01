Doi ani bătuți în cuie? Anunțul lui Câciu despre creșterea de taxe și impozite Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, susține ca pana in 2024 nu vor fi creșteri de taxe și impozite și de abia atunci se poate discuta de anumite ajustari, in sensul eliminarii unor facilitiați pentru anumite sectoare. “Eu v-am spus destul de clar si am fost destul de clar ca in 2023 si in 2024 o ajustare masiva nu va mai avea loc, jalonul din PNRR spunandu-ne ce am avut de facut pana in 2023. Pe de alta parte, tot in PNRR se prevede ca pana in 2026, dupa analiza regimului fiscal, sa intram pe o serie de ajustari. Din punctul meu de vedere, acest lucru va fi facut, dar va vom anunta dupa deciziile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ia in calcul sa reintroduca schema de compensare cu 50 de bani la carburanți cand prețurile vor ajunge la nivelul la care s-a luat decizia data trecuta, au declarat joi pentru HotNews.ro surse guvernamentale. La finalul ședinței de Guvern, Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a spus ca statul…

- Anul 2023 pare sa fie unul al liniștii, in domeniul fiscal, cel puțin așa a declarat ministrul de resort, Adrian Caciu. Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat ca posibile ajustari de taxe sau eliminarea unor facilitati pentru anumite sectoare nu vor fi decise mai devreme de 2024, urmand ca implementarea…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat ca posibile ajustari de taxe sau eliminarea unor facilitati pentru anumite sectoare nu vor fi decise mai devreme de 2024, urmand ca implementarea acestor masuri sa se produca in anii 2025-2026, acolo unde sunt "distorsiuni economice create de sistemul fiscal".El…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat miercuri ca incepand cu luna martie o sa fie o scadere mai vizibila a inflatiei, o reducere graduala, mentionand ca Guvernul si-a propus ca pana la finalul anului 2023 inflatia sa aiba o singura cifra. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Banca cu actionar majoritar statul roman EximBank a preluat oficial Banca Romaneasca, ceea ce face ca Romania sa aiba acum doua banci in Top 10 cele mai mari institutii financiare bancare din tara noastra. Fuziunea dintre EximBank, in calitate de societate absorbanta, si Banca Romaneasca, in calitate…

- ”Dupa un proces ambitios, unic pe piata financiar-bancara romaneasca, fuziunea dintre EximBank, in calitate de societate absorbanta, si Banca Romaneasca, in calitate de societate absorbita, a fost inregistrata oficial la Registrul Comertului, astfel ca inceputul anului 2023 aduce pe piata retailului…

- ” Toate prognozele nu arata o contractie a economiei, ci arata o incetinire a vitezei de crestere sau o reducere a cresterii economice, ca sa spun asa. (…) Eu am spus: am semnalul de incetinire pe trimestrul trei, sigur il voi avea si in trimestrul patru. Pentru asta, tot Guvernul trebuie sa lucreze…

- Ministrul de Finante, Adrian Caciu, a confirmat miercuri, dupa sedinta de guvern, ca punctul de pensie nu creste cu 15% ci valoarea este pentru intregul pachet de sprijin care cuprinde si acele ajutoare acordate pensionarilor. Mi-as fi dorit sa nu se ajunga aici, daca politicienii nu ar fi facut…