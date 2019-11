Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 35 de ani a disparut din Lugoj. In 21 noiembrie a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Daca o vedeți anunțați la 112 sau mergeți la cea mai apropiata secție de Poliție. Nicolescu Maria-Mirabela, de 35 de ani, a disparut din Lugoj, in 21 noiembrie., in jurul orei 7. Aceasta ... The post…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, de 35 de ani, disparuta de pe raza municipiului Lugoj. Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei femei, de 35 de ani, din Lugoj. La data de 21 noiembrie…

- Alerta in Timișoara, dupa ce o minora a disparut. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale se afla pe urmele adolescentei in varsta de 15 ani, care a disparut miercuri, 6 noiembrie, din Timișoara. Tanara a plecat de la domiciliul sau de pe strada Polona și nu a mai revenit pana in prezent. Alexandra…

- Un minor de 14 ani a disparut din Timișoara, iar un tanar de 23 de ani a disparut din Liebling. Polițiștii ii cauta. Daca-i vedeți dați-le o mana de ajutor! Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din Timiș cauta un minor de 14 ani, disparut din Timisoara. In 18 octombrie., in jurul orei 18:00,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii a doi tineri dați disparuți la sfarșitul acestei saptamani. Primul caz este cel al unui minor de 14 ani, disparut de pe raza municipiului Timisoara. „La data de 18 octombrie a.c., in jurul orei 18.00, Corbei…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari pentru depistarea unei minore, de 16 ani, disparuta de pe raza municipiului Lugoj. Fata locuieste intr-un centru de plasament, iar vineri a plecat la scoala si nu s-a mai intors.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 16 ani, disparuta de pe raza municipiului Lugoj. „La data de 04 octombrie a.c., la ora 20.20, politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor de 9 ani si 9 luni, disparut de pe raza municipiului Timisoara. „La data de 8 septembrie a.c., ora 15.30, Varga Denis Alberto ar fi plecat de la Spitalul de Copii Louis Turcanu din Timisoara, iar…