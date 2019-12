DOCUMENTUL AUSTERITĂŢII, adoptat prin asumare. Indemnizaţii îngheţate în 2020, interzis cumulul pensie-salariu, tarife liberalizate Proiectul de lege pregatit de Guvern care modifica OUG 114/2018 arata ca indemnizațiile demnitarilor nu vor crește in 2020, ci vor fi menținute la nivelul lunii decembrie a acestui an. "Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2020, indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica și funcțiile asimilate acestora, prevazute in anexa IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2019", conform… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca voucherele de vacanta vor fi mentinute, in bugetul de stat pe anul viitor, la nivelul lui 2019, adaugand ca unul dintre obiectivele Guvernului va fi si de a creste fluxul de turisti straini care vin in Romania. "Nu vom afecta voucherele de…

- Guvernul decide pana luni forma in care va fi adoptat bugetul pe 2020. Orban: Obiectivul este sa aprobam legea pana la sfarsitul anului Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca pana luni va decide forma in care va fi adoptat bugetul pentru anul 2020, fiind luate in calcul procedura parlamentara sau…

- Mii de civili israelieni au participat, marți seara, la o demonstrație de susținere a premierului în exercițiu Benjamin Netanyahu, în contextul crizei politice interne cu care acesta se confrunta dupa ce a fost pus sub acuzație pentru savârșirea de fapte de corupție, scrie Mediafax,…

- Guvernul a prezentat o analiza de impact privind salariul minim brut garantat in plata pentru anul 2020. Potrivit documentului, au fost luate in calcul trei scenarii de creștere, toate trei avand in vedere o majorare cu 7,2%, respectiv de la 2080 lei la 2230 lei. Diferența este data de instituirea unui…

- Salariul mediu net a fost de 3082 lei în septembrie, în crestere fata de luna precedenta cu 38 lei fața de luna august, potrivit datelor transmise joi de Institutul Național de Statistica. Cele mai mari salarii s-au menținut cele din IT&C (7108 lei), iar cele mai mici în fabricarea…

- Avand in vedere art.21 alin.(2) din Legea nr.370/2004, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (2) din Legea nr.208/2015, cu modificarile și completarile ulterioare, Biroul Electoral Judetean (BEJ) Satu Mare a procedat sambata, 26 octombrie 2019, de la ora…

- „Va aducem la cunostința, ca in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr.208/2015, cu modificarile și completarile ulterioare, ședinta privind tragerea la sorti…

- Avand in vedere art.21 alin.(2) din Legea nr.370/2004, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (2) din Legea nr.208/2015, cu modificarile și completarile ulterioare, Biroul Electoral Judetean Satu Mare aduce la cunoștința publicului ca desemnarea președinților…