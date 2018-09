Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestenii au putut urmari gratuit joi seara filmul "Mihai Viteazul", in regia lui Sergiu Nicolaescu, in curtea Muzeului National al Literaturii Romane. Proiectia face parte din proiectul "Filmul si literatura" organizat de Primaria Capitalei, in parteneriat cu Asociatia pentru Dezvoltarea…

- Documentarul "Marea Unire - Romania, la 100 de ani" realizat de AGERPRES a fost proiectat, joi, in gradina Muzeului National al Literaturii Romane in deschiderea celei de-a doua editii a proiectului "Filmul si Literatura". Filmul a fost prezentat de directorul general al AGERPRES, Alexandru Giboi,…

- Peste doua sute de spectatori, multi dintre ei turisti aflati pe litoral, au vizionat duminica seara, pe un ecran gigant amplasat in Piata Ovidiu din municipiul Constanta, filmul documentar "Marea Unire - Romania, la 100 de ani", realizat si prezentat de Agentia Nationala de Presa AGERPRES. Documentarul…

- Filmul documentar ''Marea Unire - Romania la 100 de ani'', productie a Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, a fost prezentat duminica, in cadrul Caravanei Filmului Romanesc, la Festivalul de Film si Istorii Rasnov. Pelicula, regizata de Mihut Nastasache si Marilena Stanescu, "nu este…

- Filmul documentar ''Marea Unire - Romania, la 100 de ani'', realizat de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, surprinde momente de patriotism autentic, a declarat managerul Muzeului Judetean de Istorie Brasov, Nicolae Pepene. Documentarul a fost prezentat, joi seara, simultan in Piata…

- AGERPRES a lansat vineri, 29 iunie 2018, la sediul Institutului Cultural Roman din Beijing, China, expoziția de fotografie Romania: Evoluție și filmul documentar Marea Unire – Romania, la 100 de ani. Peste 70 de cetațeni chinezi au vizionat materialele AGERPRES special dedicate sarbatoririi Centenarului…

- Agentia Nationala de Presa AGERPRES a prezentat joi, la Targu Mures, documentarul ''Marea Unire - Romania, la 100 de ani'' si expozitia de fotografie "Romania: Evolutie". Directorul general al AGERPRES, Alexandru Giboi, le-a vorbit celor prezenti despre proiectul Agentiei Nationale de…

- Agentia Nationala de Presa AGERPRES a prezentat, joi, expozitia de fotografie "Romania: Evolutie", in cadrul conferintei internationale EMAN, ce are loc in perioada 21-22 iunie la Universitatea Danubius din Galati. Directorul general al AGERPRES, Alexandru Giboi, a vorbit publicului despre…