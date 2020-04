Documentare de referinta despre Sibiu vor fi difuate online in premiera duminica pe Astra Film Online

Stiri pe aceeasi tema

- Scala din Milano, celebra opera italiana, a inregistrat deja pierderi de 23 de milioane de euro de la inceputul pandemiei de COVID-19, dar spera sa-si reia activitatea in septembrie cu spectacolul ''Requiem'', de Giuseppe Verdi, a anunt miercuri directorul institutiei, Dominique Meyer, informeaza AFP.…

- A fost publicat, joi, in Monitorul Oficial, ordinul privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanta a actelor de executare si a procedurii de comunicare a acestora. Actul normativ analizat astazi intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul…

- Ministrul Sanatatii a anuntat, miercuri, ca spitalele private vor fi si ele cooptate in combaterea epidemiei de coronavirus, daca situatia o va impune. Victor Costache a precizat ca sistemul romanesc de sanatate poate gestiona cazurile actuale de COVID-19, insa daca numarul acestora va creste…

- Pretul petrolului a suferit o scadere istorica in noaptea de duminca spre luni, dupa ce Arabia Saudita a socat piata lansand un razboi al pretului cu nu demult partenerul sau, Rusia. In SUA, pretul petrolului a scazut cu 27%, la 30 de dolari pe baril, relateaza CNN. Instabilitatea…

- Franta si Germania au inregistrat zeci de cazuri noi de infectari cu coronavirusul provenit din China. Numarul persoanelor infectate in Franta a cunoscut o "crestere semnificativa" joi, ajungand la 38 de cazuri confirmate "la ora locala 19:00" (18:00 GMT), fata de 18 cu o zi inainte, a anuntat…

- Coronavirusurile sunt organisme fragile, cu o rezistenta redusa in mediu, potrivit Institutului National de Sanatate Publica. Din datele care se cunosc la acest moment, virusul se transmite in primul rand pe cale aeriana, adica prin picaturi de secretii respiratorii (in cursul stranutului,…

- Directorul general al STB, Andrei Creci, a anuntat ca intentioneaza sa mareasca pretul calatoriei si ca spera ca acest lucru sa se intample anul acesta. Pretul ar urma sa fie 2,5 lei, potrivit acestuia, care a adaugat ca in acest fel veniturile STB ar creste cu 6-7 milioane de lei. In acelasi…

- Incepand de astazi, Fiscul trebuie sa ridice automat popririle pe conturile bancare, dupa ce ordonanta de urgenta ce a modificat Codul de procedura fiscala a intrat in vigoare. Guvernul a adoptat saptamana trecuta o OUG in vederea simplificarii procedurilor de administrare a creantelor fiscale.…