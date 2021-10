Documentar despre Freddie Mercury, care include interviuri cu membrii formaţiei Queen, difuzat de BBC BBC Two va difuza documentarul „Freddie Mercury: The Final Act” in noiembrie. Dupa 30 de ani de la moartea lui Mercury, in noiembrie 1991 din cauza complicatiilor cauzate de SIDA, documentatul de 90 de minute spune povestea ultimului capitol din viata solistului formatiei Queen, precum si drumul pana la concertul epic de pe stadionul Wembley, care a urmat in aprilie 1992. Documentarul va include noi interviuri cu Brian May si Roger Taylor, sora lui Freddie, Kashmira Bulsara, prietenii lui Anita Dobson si David Wigg, precum si cu asistentul personal, Peter Freestone, scrie Variety. Cei care au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

