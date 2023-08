DOCUMENT ȘOC: NE BAGĂ IAR ÎN CARANTINĂ DE COVID! Poporul este agitat cu ieftinirile care nu se vad și la raft, ci doar in comunicatele instituționale… Cu reducerea a 200.000 de posturi existente sau nu… Cu drogații care spulbera razand ”animale mari” pe șoselele care au fost transformate oricum in cimitirele patriei… Iar in tot acest timp, se pregatește deja noua pandemie de […] The post DOCUMENT ȘOC: NE BAGA IAR IN CARANTINA DE COVID! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

