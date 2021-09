DOCUMENT S-a dublat valabilitatea testărilor antigen. Unde sunt necesare Incepand de astazi, 10 septembrie 2021, se prelungește starea de alerta cu 30 de zile pe teritoriul Romaniei. Conform documentului transmis de autoritați, valabilitatea testului antigen s-a prelungit. Daca pana acum rezultatul testului rapid era valabil doar 24 de ore, incepand de astazi, acesta va fi valabil 48 de ore. “Se prelungeste starea de alerta cu 30 de zile. (…) Nu sunt modificari fata de ce am avut pana acum, una singura: pentru testele antigen prelungim valabilitatea de la 24 la 48 de ore”, a anuntat Florin Citu, a declarat premierul Florin Cițu. Precizam ca incepand de astazi, la orice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

