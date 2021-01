Aproape 38.000 de persoane s-au vaccinat vineri, din care peste 1.400 cu doza de rapel. In total, de la inceputul campaniei, au fost vaccinate peste 370.000 de persoane.

Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, au fost administrate, vineri, 37.840 doze de vaccin impotriva Covid-19 Pfizer BioNTech.

