Stiri pe aceeasi tema

- Document PSD - 100 de milioane de euro bonus pentru fiecare an de receptie a lucrarii in avans, 100 de milioane de euro penalitati pentru fiecare an de intarziere, la Autostrada Bucuresti-BrasovGuvernul ar urma sa adopte, in urmatoarele trei luni, mai multe hotarari pentru aprobarea studiilor…

- "Ca urmare a faptului ca in luna august multi cetateni romani aflati in afara granitelor tarii se intorc in Romania pentru a petrece concediul alaturi de familie, precum si dat fiind numarul mare de cetateni romani care aleg sa-si petreaca vacanta in afara granitelor tarii, in perioada urmatoare…

- In luna iunie 2018, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au inregistrat o crestere de 0,1%, in timp ce innoptarile au inregistrat o scadere de 1,0%, se arata in datele publicate vineri de Institutul National de Statistica…

- Guvernul a aprobat joi o Hotarare care stabileste pentru anul scolar 2018-2019 bugetul de implementare a Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023. In anul scolar care urmeaza, programului i se aloca de la bugetul national suma de 571,99 milioane lei.

- Cand va fi efectuata, totusi, inaugurarea bazinului de polo din Subcetate? Este o intrebare la care incercam sa raspundem de multa vreme, deoarece vorbim de o investiție de 5 milioane de euro și de o construcție destinata aradenilor. Trecem peste faptul ca s-a ales ca in schimbul unui bazin olimpic…

- Conform unui comunicat transmis miercuri seara de Guvern, reuniunea a contribuit la consolidarea dialogului la nivel inalt in acest format si identificarea modalitatilor de cooperare in regiune. Dancila a subliniat ca, in contextul in care Romania se afla in linie dreapta a pregatirilor pentru…

- In urma cu doar cateva saptamani, acelasi Vladislav Goranov spunea ca autoritatile de la Sofia insista pentru ca Bulgaria sa adere la uniunea bancara abia dupa aderarea la ERM-2. Se pare insa ca Guvernul celui mai sarac stat membru UE s-a pliat in cele din urma recomandarilor venite de la BCE si Comisia…

- Proiectul prin care Guvernul vrea sa le dea romanilor credite de 40.000 de lei pentru dezvoltare personala a fost pus in dezbatere publica, joi, de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP). Va prezentam principalele prevederi.